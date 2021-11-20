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7/24 Dinle Müzik Türleri Dizi Müzikleri Kapalıçarşı
Kapalıçarşı

Kapalıçarşı

7 Parça | 27:00

Olgun Şimşek, Aslı Tandoğan gibi isimlerin başrolünde olduğu Kapalıçarşı dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Kapalıçarşı dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Üç Arkadaş (Jenerik)

Richard Hammer 01:42
02

Üflediler Söndüm

Olgun Şimşek 03:40
03

Otur Baştan Yaz Beni

Olgun Şimşek 03:53
04

Aşk Olsun

Olgun Şimşek 03:23
05

Cemal İçin Ağıt

Olgun Şimşek 07:35
06

Kadere Karşı

Timuçin Esen 04:19
07

Düğüm Adnan

Richard Hammer 02:28

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