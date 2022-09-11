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Kavak Yelleri

Kavak Yelleri

Dizi Müzikleri

7 Parça | 31:34
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevmekten Usanmam

Pinhani 03:52
02

Ben Nası Büyük Adam Olucam

Pinhani 04:27
03

Dön Bak Dünyaya

Pinhani 06:33
04

Bir Anda

Pinhani 04:31
05

Ne Güzel Güldün

Pinhani 04:44
06

Hele Bi Gel

Pinhani 03:51
07

Beni Al

Pinhani 03:36
... KAPAT
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