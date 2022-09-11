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Kavak Yelleri
Kavak Yelleri
Dizi Müzikleri
7 Parça | 31:34
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01
Sevmekten Usanmam
Pinhani
03:52
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02
Ben Nası Büyük Adam Olucam
Pinhani
04:27
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03
Dön Bak Dünyaya
Pinhani
06:33
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04
Bir Anda
Pinhani
04:31
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05
Ne Güzel Güldün
Pinhani
04:44
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06
Hele Bi Gel
Pinhani
03:51
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07
Beni Al
Pinhani
03:36
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