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7/24 Dinle Müzik Türleri Dizi Müzikleri Kuruluş Osman
Kuruluş Osman

Kuruluş Osman

8 Parça | 20:04

Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Kuruluş Osman dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kuruluş Osman Jenerik

Alpay Göltekin 02:12
02

Adalet Savaşçıları

Alpay Göltekin 04:30
03

Altın Yay Üç Gümüş Ok

Alpay Göltekin 04:04
04

Ertuğrul Oğlu Osman

Alpay Göltekin 02:01
05

Savaş

Alpay Göltekin 01:57
06

Heyecan

Alpay Göltekin 01:25
07

Moğollar

Alpay Göltekin 01:54
08

Ayaz

Alpay Göltekin 02:01

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KAPAT
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