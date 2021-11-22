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Sen Anlat Karadeniz

Sen Anlat Karadeniz

8 Parça | 22:35

İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Öykü Gürman gibi isimlerin başrolde olduğu Sen Anlat Karadeniz dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Anlat Karadeniz Jenerik Müziği

Metin Arıgül 01:15
02

Hayde Hayde

Metin Arıgül 02:22
03

Oy Beni Vurun Vurun

Öykü Gürman 04:22
04

Gel Göğsüme Sığ Yarim

Apolas Lermi 03:11
05

Hüzün

Metin Arıgül 02:36
06

Heyecan

Metin Arıgül 02:27
07

Sen Anlat Karadeniz

Öykü Gürman 02:47
08

Nina Nina

Metin Arıgül 03:35

...

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