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Sen Anlat Karadeniz
Sen Anlat Karadeniz
8 Parça | 22:35
İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Öykü Gürman gibi isimlerin başrolde olduğu Sen Anlat Karadeniz dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Sen Anlat Karadeniz Jenerik Müziği
Metin Arıgül
01:15
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02
Hayde Hayde
Metin Arıgül
02:22
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03
Oy Beni Vurun Vurun
Öykü Gürman
04:22
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04
Gel Göğsüme Sığ Yarim
Apolas Lermi
03:11
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05
Hüzün
Metin Arıgül
02:36
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06
Heyecan
Metin Arıgül
02:27
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07
Sen Anlat Karadeniz
Öykü Gürman
02:47
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08
Nina Nina
Metin Arıgül
03:35
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