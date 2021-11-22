Sen Anlat Karadeniz

İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Öykü Gürman gibi isimlerin başrolde olduğu Sen Anlat Karadeniz dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...