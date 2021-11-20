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Süper Baba
Süper Baba
11 Parça | 22:46
Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar'ın başrolde olduğu Süper Baba dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Süper Baba dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Bana Bir Masal Anlat Baba
Süper Baba
Yeni Türkü
02:39
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02
Eski Aşklar Rüyalarda Yaşar
Süper Baba
Yeni Türkü
01:52
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03
Çengelköy Olur Masal
Süper Baba
Yeni Türkü
02:39
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04
Piknik
Süper Baba
Yeni Türkü
03:02
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05
Ah Neriman
Yeni Türkü
01:28
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06
Bir Zamanlar
Süper Baba
Yeni Türkü
01:30
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07
Yeniden
Süper Baba
Yeni Türkü
01:17
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08
Şule'nin Çocukları
Süper Baba
Yeni Türkü
03:20
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09
Hoşça Kal Fiko
Süper Baba
Yeni Türkü
00:55
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10
Alim Eve Döner
Süper Baba
Yeni Türkü
01:35
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