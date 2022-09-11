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Umutsuz Ev Kadınları

Umutsuz Ev Kadınları

Dizi Müzikleri

8 Parça | 12:23
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cemil'in Sırları

Ümit Önder 01:06
02

Elif

Ümit Önder 01:29
03

Handan'ın Cenazesi

Ümit Önder 01:12
04

Nermin

Ümit Önder 00:42
05

Sevim

Ümit Önder 02:15
06

Yaramaz

Ümit Önder 01:37
07

Yasemin'in Kocasıyla Kavgası

Ümit Önder 00:56
08

Zeliş

Ümit Önder 03:06
... KAPAT
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