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Yaprak Dökümü
Yaprak Dökümü
Dizi Müzikleri
10 Parça | 18:33
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01
Bekleyiş
Toygar Işıklı
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02
Koza
Toygar Işıklı
01:17
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03
Aşk ve Hüzün
Toygar Işıklı
00:51
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04
Darmadağın
Toygar Işıklı
01:00
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05
Leyla
Toygar Işıklı
01:07
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06
Yaprak Dökümü
Toygar Işıklı
02:48
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07
Yoksun
Toygar Işıklı
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08
Bekleyiş
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09
Tebessüm
Toygar Işıklı
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10
Bana Herşey Uzak
Toygar Işıklı
03:18
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