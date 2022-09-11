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Yaprak Dökümü

Yaprak Dökümü

Dizi Müzikleri

10 Parça | 18:33
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bekleyiş

Toygar Işıklı 00:48
02

Koza

Toygar Işıklı 01:17
03

Aşk ve Hüzün

Toygar Işıklı 00:51
04

Darmadağın

Toygar Işıklı 01:00
05

Leyla

Toygar Işıklı 01:07
06

Yaprak Dökümü

Toygar Işıklı 02:48
07

Yoksun

Toygar Işıklı 02:48
08

Bekleyiş

Toygar Işıklı 01:07
09

Tebessüm

Toygar Işıklı 03:29
10

Bana Herşey Uzak

Toygar Işıklı 03:18
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