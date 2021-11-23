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Zerda
Zerda
8 Parça | 18:20
Başrollerinde Ece Uslu ve Yavuz Bingöl'ün olduğu Zerda dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Zerda dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Taş Duvarlar | Zerda
Kıraç
04:20
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02
Aşk Umut Hüsran | Zerda
Kıraç
03:20
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03
Hüzün | Zerda
Kıraç
01:16
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04
Masal | Zerda
Kıraç
02:37
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05
Ne Zulüm Ne Ölüm | Zerda
Kıraç
01:57
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06
Sevmek Kolay Kavuşmak Zor
Kıraç
01:13
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07
Zerda
Kıraç
01:31
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08
Efsane | Zerda
Kıraç
02:06
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