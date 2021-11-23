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7/24 Dinle Müzik Türleri Dizi Müzikleri Zerda
Zerda

Zerda

8 Parça | 18:20

Başrollerinde Ece Uslu ve Yavuz Bingöl'ün olduğu Zerda dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Zerda dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Taş Duvarlar | Zerda

Kıraç 04:20
02

Aşk Umut Hüsran | Zerda

Kıraç 03:20
03

Hüzün | Zerda

Kıraç 01:16
04

Masal | Zerda

Kıraç 02:37
05

Ne Zulüm Ne Ölüm | Zerda

Kıraç 01:57
06

Sevmek Kolay Kavuşmak Zor

Kıraç 01:13
07

Zerda

Kıraç 01:31
08

Efsane | Zerda

Kıraç 02:06

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