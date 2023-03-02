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Peggy Gou
Peggy Gou
Elektronik Müzik
6 Parça | 37:24
Kore'nin yükselen yıldızı Peggy Gou'nun popüler şarkılarını senin için derledik! İşte Peggy Gou'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Rose
Peggy Gou
07:44
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02
Starry Night
Peggy Gou
06:38
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03
Nabi
Peggy Gou
03:52
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04
It Makes You Forget
Peggy Gou
06:35
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05
I Go
Peggy Gou
05:54
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06
Han Pan
Peggy Gou
06:41
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