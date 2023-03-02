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7/24 Dinle Müzik Türleri Elektronik Müzik Peggy Gou
Peggy Gou

Peggy Gou

Elektronik Müzik

6 Parça | 37:24
Kore'nin yükselen yıldızı Peggy Gou'nun popüler şarkılarını senin için derledik! İşte Peggy Gou'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rose

Peggy Gou 07:44
02

Starry Night

Peggy Gou 06:38
03

Nabi

Peggy Gou 03:52
04

It Makes You Forget

Peggy Gou 06:35
05

I Go

Peggy Gou 05:54
06

Han Pan

Peggy Gou 06:41
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