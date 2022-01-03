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Akustik
Akustik
10 Parça | 01:29:55
Notaların tınısını derinden hissedeceğin akustik müzikler...
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01
Yaşamak güzel
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10:23
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02
Sonbahar hissi
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08:55
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03
Samimi bir sohbet
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09:02
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04
Şehirde yürüyüş
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08:12
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05
Yalnız bir gün
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08:28
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06
Kaçamadığın anlarda
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08:55
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07
Tebessüm et
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10:17
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08
Yollarda geçen zaman
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08:49
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09
Sıcak yaz günü
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08:50
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10
Yorucu anlar
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08:04
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