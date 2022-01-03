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7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Akustik
Akustik

Akustik

10 Parça | 01:29:55

Notaların tınısını derinden hissedeceğin akustik müzikler...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yaşamak güzel

Chill 10:23
02

Sonbahar hissi

Chill 08:55
03

Samimi bir sohbet

Chill 09:02
04

Şehirde yürüyüş

Chill 08:12
05

Yalnız bir gün

Chill 08:28
06

Kaçamadığın anlarda

Chill 08:55
07

Tebessüm et

Chill 10:17
08

Yollarda geçen zaman

Chill 08:49
09

Sıcak yaz günü

Chill 08:50
10

Yorucu anlar

Chill 08:04

...

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