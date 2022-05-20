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7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Bateri Solo
Bateri Solo

Bateri Solo

Enstrümantal

12 Parça | 43:13
Müzik aletleri arasında bateri senin favorinse bu çalma listesi tam sana göre! Bateri solo müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çığlık Çığlığa

Enstrümantal 02:18
02

Baterist

Enstrümantal 02:09
03

Sakin ve Sinirli

Enstrümantal 02:00
04

Eğlenceli Davullar

Enstrümantal 02:26
05

Darbeler

Enstrümantal 02:04
06

Bateri Çığlığı

Enstrümantal 02:55
07

Büyüleyici Bagetler

Enstrümantal 05:08
08

Bateri Ritmi

Enstrümantal 08:21
09

Bateri solo

Enstrümantal 03:40
10

Whiplash Efsanesi

Enstrümantal 04:51
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