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Enstrümantal
Bateri Solo
Bateri Solo
Enstrümantal
12 Parça | 43:13
Müzik aletleri arasında bateri senin favorinse bu çalma listesi tam sana göre! Bateri solo müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Çığlık Çığlığa
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02:18
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02
Baterist
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02:09
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03
Sakin ve Sinirli
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02:00
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04
Eğlenceli Davullar
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02:26
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05
Darbeler
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02:04
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06
Bateri Çığlığı
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02:55
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07
Büyüleyici Bagetler
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05:08
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08
Bateri Ritmi
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08:21
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09
Bateri solo
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03:40
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10
Whiplash Efsanesi
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04:51
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