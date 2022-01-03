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7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Blues
Blues

Blues

6 Parça | 45:36

Aşk, yas, acı ve diğer kasvetli duyguları anlamlandıran blues müzikleri...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Duyguların ritmi

Blues 07:53
02

Keyifli

Blues 09:25
03

Blues hissi

Blues 08:02
04

Yavaş tınılar

Blues 08:27
05

Hareketli

Blues 08:09
06

Blues

Blues 03:40

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KAPAT
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