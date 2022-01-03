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7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Etnik
Etnik

Etnik

7 Parça | 57:06

Kısa süreliğine de olsa kendini başka bir topluma, kültüre ya da hayata ait hissettirecek etnik müzikler...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Etnik ortamlar

Enstrümantal 04:29
02

Etnik tören ritüeli

Enstrümantal 08:22
03

Vurmalı çalgı aletleriyle

Enstrümantal 09:53
04

Festivalde gece

Enstrümantal 08:53
05

Geleneksel davullar

Enstrümantal 09:09
06

Etnik tını

Enstrümantal 09:21
07

Etnik

Enstrümantal 06:59

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