×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Gitar Solo
Gitar Solo

Gitar Solo

Enstrümantal

13 Parça | 52:33
Müzik aletleri arasında gitar senin favorinse bu çalma listesi tam sana göre! Gitar solo müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Güvenli Liman

Enstrümantal 02:10
02

Gecenin Ay'ı

Enstrümantal 02:44
03

Gökyüzüne Bak

Enstrümantal 02:49
04

A Thousand Years (Gitar Solo)

Enstrümantal 04:44
05

Keyif

Enstrümantal 03:48
06

Gitar Rahatlığı

Enstrümantal 03:09
07

Hayatını Yaşa

Enstrümantal 06:32
08

Uzaklara Dalış

Enstrümantal 00:00
09

Slow Gitar

Enstrümantal 03:05
10

İspanyol Enerjisi

Enstrümantal 02:18
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Göksel Baktagir
Ahmet Koç
Ömer Faruk Tekbilek
Hasan Esen
Okay Temiz
Klasik
Etnik
Country
Elektronik
Akustik
Caz
Rock
Blues
Deep House
Metal
Soft Rock
Flamenko
Punk
Reggae
Salsa
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı