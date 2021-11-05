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Hasan Esen
Hasan Esen
10 Parça | 30:55
Müzik hayatına kemanla başlayan Hasan Esen, Bülbül Gibi Pür Oldu, Hüseyni ve Nihavend gibi parçaları besteledi. İşte Hasan Esen'in müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Segâh Taksim
Hasan Esen
03:54
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02
Bülbül Gibi Pür Oldu
Hasan Esen
03:13
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03
Segah Peşrev
Hasan Esen
01:24
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04
Ey İpek Kanatlı Seher Rüzgarı
Hasan Esen
00:00
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05
Nihavend
Hasan Esen
03:14
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06
Hüseyni
Hasan Esen
05:16
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07
Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme
Hasan Esen
03:04
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08
Hüzzam
Hasan Esen
03:00
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09
Düşer mi Şanına
Hasan Esen
02:12
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10
Desert Night (Çöl Gecesi)
Hasan Esen
05:38
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