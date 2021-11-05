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Hasan Esen

Hasan Esen

10 Parça | 30:55

Müzik hayatına kemanla başlayan Hasan Esen, Bülbül Gibi Pür Oldu, Hüseyni ve Nihavend gibi parçaları besteledi. İşte Hasan Esen'in müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Segâh Taksim

Hasan Esen 03:54
02

Bülbül Gibi Pür Oldu

Hasan Esen 03:13
03

Segah Peşrev

Hasan Esen 01:24
04

Ey İpek Kanatlı Seher Rüzgarı

Hasan Esen 00:00
05

Nihavend

Hasan Esen 03:14
06

Hüseyni

Hasan Esen 05:16
07

Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme

Hasan Esen 03:04
08

Hüzzam

Hasan Esen 03:00
09

Düşer mi Şanına

Hasan Esen 02:12
10

Desert Night (Çöl Gecesi)

Hasan Esen 05:38

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