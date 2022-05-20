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7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Keman Solo
Keman Solo

Keman Solo

Enstrümantal

10 Parça | 40:02
Müzik aletleri arasında keman senin favorinse bu çalma listesi tam sana göre! Keman solo müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hüzünlü Keman

Enstrümantal 04:35
02

Yarına Umutla

Enstrümantal 04:55
03

Doğanın Yükselişi

Enstrümantal 04:23
04

Schindler's List: Theme

Itzhak Perlman 03:34
05

Bana Ellerini Ver

Enstrümantal 02:29
06

Duygusal Keman Müziği

Enstrümantal 03:00
07

Keman Enerjisi

Enstrümantal 02:06
08

Kalbin Titreyişi

Enstrümantal 02:37
09

Büyülü Resital

Enstrümantal 02:25
10

Keman

Enstrümantal 09:58
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