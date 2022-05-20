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7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Klarnet Solo
Klarnet Solo

Klarnet Solo

Enstrümantal

12 Parça | 46:40
Müzik aletleri arasında klarnet senin favorinse bu çalma listesi tam sana göre! Klarnet solo müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Acem Kürdi

Mustafa Kemancı 02:45
02

Unutamam Seni

Mustafa Kemancı 04:10
03

Ağır Roman Havası

Mustafa Kandıralı 06:20
04

Nihavend Taksim

Şükrü Tunar 03:14
05

Uşak Taksimi

Şükrü Tunar 03:03
06

Nazende

Serkan Çağrı 03:23
07

Klarnet Taksimi

Serkan Çağrı 04:04
08

Roman Ağıtı

Selim Sesler 02:41
09

Melodilik Sesler

Selim Sesler 04:49
10

Çiğ

Hüsnü Şenlendirici 04:34
... KAPAT
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