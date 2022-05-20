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Müzik Türleri
Enstrümantal
Klarnet Solo
Klarnet Solo
Enstrümantal
12 Parça | 46:40
Müzik aletleri arasında klarnet senin favorinse bu çalma listesi tam sana göre! Klarnet solo müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Acem Kürdi
Mustafa Kemancı
02:45
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02
Unutamam Seni
Mustafa Kemancı
04:10
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03
Ağır Roman Havası
Mustafa Kandıralı
06:20
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04
Nihavend Taksim
Şükrü Tunar
03:14
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05
Uşak Taksimi
Şükrü Tunar
03:03
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06
Nazende
Serkan Çağrı
03:23
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07
Klarnet Taksimi
Serkan Çağrı
04:04
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08
Roman Ağıtı
Selim Sesler
02:41
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Anonim
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09
Melodilik Sesler
Selim Sesler
04:49
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Selim Sesler
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10
Çiğ
Hüsnü Şenlendirici
04:34
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