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7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Ney Solo
Ney Solo

Ney Solo

Enstrümantal

11 Parça | 43:06
Müzik aletleri arasında ney senin favorinse bu çalma listesi tam sana göre! Ney solo müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ruhumun Sesi

Enstrümantal 04:46
02

Münzevî

Enstrümantal 03:21
03

Nefes

Enstrümantal 04:11
04

Hüzünlü Ney Sesi

Enstrümantal 01:58
05

Yunus Emre

Enstrümantal 03:06
06

Ney Solo

Enstrümantal 02:20
07

Silent Cue

Hakan Mengüç 04:40
08

Gelin Ey Aşıklar

Ney Taksimleri 05:43
09

Şifanın tınısı

Ney Enstrümantal 04:01
10

Ney Taksimi

Ney Taksimleri 02:34
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