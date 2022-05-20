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Enstrümantal
Ney Solo
Ney Solo
Enstrümantal
11 Parça | 43:06
Müzik aletleri arasında ney senin favorinse bu çalma listesi tam sana göre! Ney solo müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Ruhumun Sesi
Enstrümantal
04:46
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02
Münzevî
Enstrümantal
03:21
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03
Nefes
Enstrümantal
04:11
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04
Hüzünlü Ney Sesi
Enstrümantal
01:58
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05
Yunus Emre
Enstrümantal
03:06
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06
Ney Solo
Enstrümantal
02:20
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07
Silent Cue
Hakan Mengüç
04:40
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08
Gelin Ey Aşıklar
Ney Taksimleri
05:43
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Anonim
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09
Şifanın tınısı
Ney Enstrümantal
04:01
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10
Ney Taksimi
Ney Taksimleri
02:34
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