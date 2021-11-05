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Okay Temiz

Okay Temiz

5 Parça | 37:15

Türkiye'de caz müziğin öncüsü olmuş usta müzisyen Okay Temiz'in şarkılarını senin için derledik. İşte Okay Temiz'in Türk ezgilerini cazla birleştirdiği müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Terkez Zortlaması

Okay Temiz 04:56
02

Alimde Gitme Pazara

Okay Temiz 06:50
03

Fidayda

Okay Temiz 10:14
04

Çay Elinden

Okay Temiz 06:25
05

Derviş

Okay Temiz 08:50

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