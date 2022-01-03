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Rock
Rock
6 Parça | 56:52
Farklı tarzlarla harmanlanmış rock müzikleri...
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01
Sınırsız rock
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10:21
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02
Duygusal rock
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09:52
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03
80'lerde pop rock
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09:01
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04
Epik ve sinematik rock
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10:11
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05
Elektronik rock
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09:05
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06
Rock
Enstrümantal
08:22
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