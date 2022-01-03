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7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Rock
Rock

Rock

6 Parça | 56:52

Farklı tarzlarla harmanlanmış rock müzikleri...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sınırsız rock

Enstrümantal 10:21
02

Duygusal rock

Enstrümantal 09:52
03

80'lerde pop rock

Enstrümantal 09:01
04

Epik ve sinematik rock

Enstrümantal 10:11
05

Elektronik rock

Enstrümantal 09:05
06

Rock

Enstrümantal 08:22

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