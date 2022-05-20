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7/24 Dinle Müzik Türleri Enstrümantal Tulum Solo
Tulum Solo

Tulum Solo

Enstrümantal

10 Parça | 50:44
Müzik aletleri arasında tulum senin favorinse bu çalma listesi tam sana göre! Tulum solo müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tulum Enerjisi

Enstrümantal 02:06
02

Türk Çalgısının Büyüsü

Enstrümantal 03:08
03

Doğanın İçinden

Enstrümantal 02:07
04

Otantik Tulum

Enstrümantal 10:18
05

Tulum Dinletisi

Enstrümantal 16:19
06

Enstrümantal Tulum

Enstrümantal 02:23
07

Halkın Sesi

Enstrümantal 03:37
08

Karadeniz Hüznü

Enstrümantal 03:20
09

Tulum Solo

Enstrümantal 03:36
10

Yol Havası

Enstrümantal 03:50
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