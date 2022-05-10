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Fantezi Müzik
Ateşten Gömlek
Ateşten Gömlek
Fantezi Müzik
15 Parça | 01:00:41
Kalp kırıklığı yaşayan aşıklar için hazırladığımız fantezi türündeki şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan fantezi müzik dinleyebilirsin...
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01
İsyanlardayım
Coşkun Sabah
04:44
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02
Seni Benden Ayıranlar
Hakan Taşıyan
04:35
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03
Dünyamı Yıktın Başıma
Selami Şahin
05:14
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04
Sensiz Yıllarda
Ferdi Özbeğen
03:31
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05
Yasak Duygular
Ümit Besen
05:00
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06
Utanmasam Ağlarım
Cengiz Kurtoğlu
07:01
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07
Yürek Ağlar Gözden Önce
Hakan Altun
04:15
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08
Yaralarım Var
Özcan Deniz
06:02
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09
Ölem mi Yar
Seda Sayan
00:00
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10
Vay Gülüm
Alişan
02:54
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