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7/24 Dinle Müzik Türleri Fantezi Müzik Ateşten Gömlek
Ateşten Gömlek

Ateşten Gömlek

Fantezi Müzik

15 Parça | 01:00:41
Kalp kırıklığı yaşayan aşıklar için hazırladığımız fantezi türündeki şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan fantezi müzik dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İsyanlardayım

Coşkun Sabah 04:44
02

Seni Benden Ayıranlar

Hakan Taşıyan 04:35
03

Dünyamı Yıktın Başıma

Selami Şahin 05:14
04

Sensiz Yıllarda

Ferdi Özbeğen 03:31
05

Yasak Duygular

Ümit Besen 05:00
06

Utanmasam Ağlarım

Cengiz Kurtoğlu 07:01
07

Yürek Ağlar Gözden Önce

Hakan Altun 04:15
08

Yaralarım Var

Özcan Deniz 06:02
09

Ölem mi Yar

Seda Sayan 00:00
10

Vay Gülüm

Alişan 02:54
... KAPAT
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