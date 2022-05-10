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Fantezi Müzik
Dön Desem
Dön Desem
Fantezi Müzik
16 Parça | 01:04:46
Sevdiklerinden ayrı kaldığında ve bunun acısını en derinlerinde hissettiğinde duygularına tercüman olacak fantezi müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan fantezi müzikler dinleyebilirsin...
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01
Sevemedim Ayrılığı
Yıldız Tilbe
04:14
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02
Zehir Oluyor
Ebru Yaşar
03:58
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03
Özledim Seni
Ebru Gündeş
04:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ömer Faruk Güney
Besteci:
İlyas Keçeci
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04
Bahtı Karam
Yusuf Taşkın
04:39
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05
Sensiz Olmaz
Gülay
00:00
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06
Bu Sevda Bitmez
Mahsun Kırmızıgül
03:38
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07
Sensiz Kaldım
Hülya Avşar
05:25
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08
Bir Telefon
Hakan Altun
03:57
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09
Özledim
Selami Şahin
05:10
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10
Kulakların Çınlasın
Ferdi Özbeğen
03:45
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