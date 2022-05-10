×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Fantezi Müzik Dön Desem
Dön Desem

Dön Desem

Fantezi Müzik

16 Parça | 01:04:46
Sevdiklerinden ayrı kaldığında ve bunun acısını en derinlerinde hissettiğinde duygularına tercüman olacak fantezi müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan fantezi müzikler dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevemedim Ayrılığı

Yıldız Tilbe 04:14
02

Zehir Oluyor

Ebru Yaşar 03:58
03

Özledim Seni

Ebru Gündeş 04:00
04

Bahtı Karam

Yusuf Taşkın 04:39
05

Sensiz Olmaz

Gülay 00:00
06

Bu Sevda Bitmez

Mahsun Kırmızıgül 03:38
07

Sensiz Kaldım

Hülya Avşar 05:25
08

Bir Telefon

Hakan Altun 03:57
09

Özledim

Selami Şahin 05:10
10

Kulakların Çınlasın

Ferdi Özbeğen 03:45
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Cengiz Kurtoğlu
Yıldız Tilbe
Alişan
Ebru Gündeş
Ebru Yaşar
Seda Sayan
Niran Ünsal
Ümit Besen
Coşkun Sabah
Ferdi Özbeğen
Selami Şahin
Gülben Ergen
Hakan Altun
Hülya Avşar
Mahsun Kırmızıgül
Özcan Deniz
Sibel Can
Gülay
Yusuf Taşkın
Ateşten Gömlek
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı