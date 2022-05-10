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Gece Olunca

Gece Olunca

Fantezi Müzik

16 Parça | 01:13:06
Gece olunca hissettiğin hüzne eşlik edecek fantezi müzikler bu çalma listesinde! Hüzünlü gece vakitlerinde buradan fantezi müzik dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Geceler

Bergen 03:48
02

Çıkmaz Sokak

Niran Ünsal 03:58
03

Mutsuzum

Seda Sayan 03:51
04

Hasret Rüzgarları

Ebru Gündeş 04:13
05

Yar Yar

Sibel Can 04:27
06

Hatıram Olsun

Linet 05:39
07

Gönül Belası

Hakan Peker 04:11
08

Kaybolan Aşk

Güllü 05:56
09

Dayan Yüreğim

Yıldız Tilbe 02:55
10

Ağladım

Selami Şahin 04:17
... KAPAT
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