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Müzik Türleri
Fantezi Müzik
Gece Olunca
Gece Olunca
Fantezi Müzik
16 Parça | 01:13:06
Gece olunca hissettiğin hüzne eşlik edecek fantezi müzikler bu çalma listesinde! Hüzünlü gece vakitlerinde buradan fantezi müzik dinleyebilirsin...
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01
Geceler
Bergen
03:48
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02
Çıkmaz Sokak
Niran Ünsal
03:58
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03
Mutsuzum
Seda Sayan
03:51
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04
Hasret Rüzgarları
Ebru Gündeş
04:13
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şakir Askan
Besteci:
Burhan Bayar
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05
Yar Yar
Sibel Can
04:27
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06
Hatıram Olsun
Linet
05:39
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07
Gönül Belası
Hakan Peker
04:11
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Söz yazarı:
Ersay Üner
Besteci:
Ersay Üner
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08
Kaybolan Aşk
Güllü
05:56
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09
Dayan Yüreğim
Yıldız Tilbe
02:55
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Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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10
Ağladım
Selami Şahin
04:17
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