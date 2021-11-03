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Gülay

Gülay

10 Parça | 44:22

Bugün hala sıkılmadan dinlediğimiz "Cesaretin Var mı?" şarkısının sahibi Gülay'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Gülay'ın Sensiz Olmaz, Duymak İstiyorum ve Sen Gelmez Oldun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cesaretin Var mı?

Gülay 03:34
02

Sen Gelmez Oldun

Gülay 04:50
03

Sensiz Olmaz

Gülay 03:34
04

Duymak İstiyorum

Gülay 04:16
05

Mucize

Gülay 03:15
06

Gelin Kınası

Gülay 05:27
07

Ayrılık

Gülay 04:43
08

Nefes Bile Almadan

Gülay 04:46
09

Gelmedin Ey Yar

Gülay 04:21
10

Sarı Gelin

Gülay 05:36

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KAPAT
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