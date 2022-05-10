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Fantezi Müzik
İşte Bu Bizim Hikayemiz
İşte Bu Bizim Hikayemiz
Fantezi Müzik
15 Parça | 01:02:42
Sevgiyi en içten hissettiren fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan fantezi müzikler dinleyebilirsin.
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01
Fırtınalar
Ebru Gündeş
04:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Feyyaz Kuruş
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02
Tiryakinim
Hülya Avşar
04:43
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03
İki Gözümsün
Sibel Can
04:49
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04
Allahına Kurban
Nihat Doğan
04:19
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05
Küllenen Aşk
Cengiz Kurtoğlu
05:27
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06
Yaşamak Seninle Güzel
Yıldız Tilbe
00:00
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Söz yazarı:
Selahattin Cesur
Besteci:
Selahattin Cesur
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07
Seni Sevmeye Devam
Gökhan Güney
03:43
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08
Yalnız Beni Sev
Safiye Soyman
03:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hülya Şenkul
Besteci:
Mustafa Özkent
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09
Elinde Güller
Yılmaz Sarper
04:23
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Söz yazarı:
Seda Akay
Besteci:
Halil Karaduman
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10
Seviyor Yüreğim
Harika Avcı
04:09
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