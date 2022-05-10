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İşte Bu Bizim Hikayemiz

İşte Bu Bizim Hikayemiz

Fantezi Müzik

15 Parça | 01:02:42
Sevgiyi en içten hissettiren fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan fantezi müzikler dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fırtınalar

Ebru Gündeş 04:24
02

Tiryakinim

Hülya Avşar 04:43
03

İki Gözümsün

Sibel Can 04:49
04

Allahına Kurban

Nihat Doğan 04:19
05

Küllenen Aşk

Cengiz Kurtoğlu 05:27
06

Yaşamak Seninle Güzel

Yıldız Tilbe 00:00
07

Seni Sevmeye Devam

Gökhan Güney 03:43
08

Yalnız Beni Sev

Safiye Soyman 03:54
09

Elinde Güller

Yılmaz Sarper 04:23
10

Seviyor Yüreğim

Harika Avcı 04:09
... KAPAT
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