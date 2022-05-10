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Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi

Fantezi Müzik

12 Parça | 49:36
Unutmanın imkansız olduğu aşkları anlatan fantezi türündeki şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan fantezi müzikler dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kabul Edemem

Cengiz Kurtoğlu 06:15
02

Şu Gönlümün Kaderini

Sibel Can 04:05
03

Yalan Mıydı

Ebru Gündeş 04:52
04

Turnam

Alişan 03:22
05

Gel Neredeysen

Ebru Yaşar 04:44
06

Yeterki İste

Seda Sayan 02:45
07

Sensiz kaldım

Hülya Avşar 05:21
08

Her Şeyim Sensin

Mahsun Kırmızıgül 04:47
09

Sen Gidince

Özcan Deniz 03:28
10

Sensiz Olmaz

Gülay 00:00
... KAPAT
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