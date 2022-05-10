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Fantezi Müzik
Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi
Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi
Fantezi Müzik
12 Parça | 49:36
Unutmanın imkansız olduğu aşkları anlatan fantezi türündeki şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan fantezi müzikler dinleyebilirsin.
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01
Kabul Edemem
Cengiz Kurtoğlu
06:15
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02
Şu Gönlümün Kaderini
Sibel Can
04:05
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03
Yalan Mıydı
Ebru Gündeş
04:52
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ali Tekintüre
Besteci:
Selçuk Tekay
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04
Turnam
Alişan
03:22
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05
Gel Neredeysen
Ebru Yaşar
04:44
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06
Yeterki İste
Seda Sayan
02:45
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07
Sensiz kaldım
Hülya Avşar
05:21
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08
Her Şeyim Sensin
Mahsun Kırmızıgül
04:47
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09
Sen Gidince
Özcan Deniz
03:28
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10
Sensiz Olmaz
Gülay
00:00
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