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Bilim Kurgu

Bilim Kurgu

Film Müzikleri

6 Parça | 22:46
"İntersellar" gibi kült filmlerin müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Bilim Kurgu türündeki filmlerin müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

S.T.A.Y.

Hans Zimmer 04:44
02

Mountains (Interstellar Soundtrack)

Hans Zimmer 03:39
03

No Time For Caution

Hans Zimmer 04:06
04

Time (Inception)

Hans Zimmer 04:35
05

Dream Is Collapsing (Inception)

Hans Zimmer 02:23
06

Day One (Interstellar Theme)

Hans Zimmer 03:19
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