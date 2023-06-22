Dram

Film Müzikleri 6 Parça | 21:12 6 Parça | 21:12

Sting'in o muhteşem "Shape of My Heart" şarkısını hepimiz biliyoruzdur, hala severek dinler unutamayız Stig'in bu şarkısını... İşte bunun gibi aklımızdan çıkmayan eşsiz film müziklerinin yer aldığı çalma listesi...