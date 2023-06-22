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Dram

Dram

Film Müzikleri

6 Parça | 21:12
Sting'in o muhteşem "Shape of My Heart" şarkısını hepimiz biliyoruzdur, hala severek dinler unutamayız Stig'in bu şarkısını... İşte bunun gibi aklımızdan çıkmayan eşsiz film müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Braveheart Theme

Highland Orchestra 02:35
02

The Traveller

Chris de Burg 04:10
03

Mia&Sebastian's Theme

Justin Hurwitz 01:38
04

My Heart Will Go On Titanic

Celine Dion 04:36
05

Unchained Melody

The Righteous Brothers 03:33
06

Shape Of My Heart

Sting 04:40
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