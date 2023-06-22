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7/24 Dinle Müzik Türleri Film Müzikleri Romantik
Romantik

Romantik

Film Müzikleri

7 Parça | 18:20
"Titanic" gibi efsaneleşmiş filmlerin müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte o müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

City of Stars

Justin Hurwitz 02:25
02

Planetarium

Justin Hurwitz 04:17
03

Herman's Habit

Justin Hurwitz 01:51
04

Mia&Sebastian's Theme

Justin Hurwitz 01:38
05

It Must Have Been Love

Roxette 00:00
06

Unchained Melody

The Righteous Brothers 03:33
07

My Heart Will Go On Titanic

Celine Dion 04:36
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