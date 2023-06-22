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7 Parça | 18:20
"Titanic" gibi efsaneleşmiş filmlerin müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte o müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
City of Stars
Justin Hurwitz
02:25
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02
Planetarium
Justin Hurwitz
04:17
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03
Herman's Habit
Justin Hurwitz
01:51
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04
Mia&Sebastian's Theme
Justin Hurwitz
01:38
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05
It Must Have Been Love
Roxette
00:00
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06
Unchained Melody
The Righteous Brothers
03:33
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07
My Heart Will Go On
Titanic
Celine Dion
04:36
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