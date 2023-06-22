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Suç
Film Müzikleri
6 Parça | 18:17
En iyi suç filmlerinin vazgeçilmez film müziklerin senin için derledik! İşte o benzersiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Ban Bang (My Baby Shot Me Down)
Nancy Sinatra
02:42
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02
Girl Youll Be a Woman Soon
Urge Overkill
03:08
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03
If Love Is a Red Dress
Maria Mckee
04:57
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04
Al Hirt
The Green Hornet Theme
02:18
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05
Main Title (The Godfather Waltz)
Nino Rota
03:45
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06
Twisted Nerve
Bernard Herrmann
01:27
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