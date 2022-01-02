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Hareketli Müzik
2000'ler | Hareketli Şarkılar
2000'ler | Hareketli Şarkılar
18 Parça | 01:13:47
Çok sevilen 2000'ler dönemi şarkılarının en hareketli olanlarını senin için derledik. İşte Hande Yener, Mirkelam ve Gülşen'in 2000'lere damga vurmuş hareketli şarkıları...
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01
Aşka Yürek Gerek
Mustafa Sandal
05:46
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02
Sen Başkasın
Tarkan
04:16
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03
Acele Etme
Hande Yener
05:07
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04
Dudu
Tarkan
04:36
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05
Kasaba
Murat Dalkılıç
04:00
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06
Sarışınım
Gülşen
03:06
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07
Aşkın Ateşi
Hande Yener
03:52
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08
Ya Tutarsa
Gülşen
03:55
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09
Arada Bir
Tarkan
04:09
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10
Kırmızı
Hande Yener
03:32
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