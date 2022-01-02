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7/24 Dinle Müzik Türleri Hareketli Müzik 2000'ler | Hareketli Şarkılar
2000'ler | Hareketli Şarkılar

2000'ler | Hareketli Şarkılar

18 Parça | 01:13:47

Çok sevilen 2000'ler dönemi şarkılarının en hareketli olanlarını senin için derledik. İşte Hande Yener, Mirkelam ve Gülşen'in 2000'lere damga vurmuş hareketli şarkıları...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşka Yürek Gerek

Mustafa Sandal 05:46
02

Sen Başkasın

Tarkan 04:16
03

Acele Etme

Hande Yener 05:07
04

Dudu

Tarkan 04:36
05

Kasaba

Murat Dalkılıç 04:00
06

Sarışınım

Gülşen 03:06
07

Aşkın Ateşi

Hande Yener 03:52
08

Ya Tutarsa

Gülşen 03:55
09

Arada Bir

Tarkan 04:09
10

Kırmızı

Hande Yener 03:32

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