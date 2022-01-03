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70'ler | Hareketli Şarkılar
70'ler | Hareketli Şarkılar
6 Parça | 20:45
70'ler döneminin en hareketli, en eğlenceli şarkılarını senin için derledik. İşte 70'er döneminin rengarenk nostalji kokan şarkıları...
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01
Sana Ne Kime Ne
Ajda Pekkan
02:55
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02
Sana Neler Edeceğim
Ajda Pekkan
03:05
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03
Söyle Canım
Erol Evgin
03:21
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04
Sevdan Olmasa
Erol Evgin
04:13
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05
Kim Arar Seni
Nilüfer
03:42
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06
Başıma Gelenler
Nilüfer
03:29
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