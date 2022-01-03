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7/24 Dinle Müzik Türleri Hareketli Müzik 70'ler | Hareketli Şarkılar
70'ler | Hareketli Şarkılar

70'ler | Hareketli Şarkılar

6 Parça | 20:45

70'ler döneminin en hareketli, en eğlenceli şarkılarını senin için derledik. İşte 70'er döneminin rengarenk nostalji kokan şarkıları...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sana Ne Kime Ne

Ajda Pekkan 02:55
02

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
03

Söyle Canım

Erol Evgin 03:21
04

Sevdan Olmasa

Erol Evgin 04:13
05

Kim Arar Seni

Nilüfer 03:42
06

Başıma Gelenler

Nilüfer 03:29

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