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80'ler | Hareketli Şarkılar

80'ler | Hareketli Şarkılar

10 Parça | 39:02

Sanatçıları ve efsane müzikleriyle çok sevilen 80'ler döneminin şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Barış Manço, MFÖ ve Nilüfer'in hareketli şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
02

Estarabim

Erkin Koray 05:14
03

Derule

Barış Manço 02:13
04

Mor Menekşe

Nilüfer 03:03
05

Ele Güne Karşı

MFÖ 03:08
06

Peki Peki Anladık

MFÖ 03:26
07

Diday Diday Day

MFÖ 02:57
08

Uykusuz Her Gece

Ajda Pekkan 03:50
09

Domates Biber Patlıcan

Barış Manço 04:26
10

Aman Hocam

Barış Manço 06:11

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