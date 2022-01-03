80'ler | Hareketli Şarkılar

Sanatçıları ve efsane müzikleriyle çok sevilen 80'ler döneminin şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Barış Manço, MFÖ ve Nilüfer'in hareketli şarkılarının yer aldığı çalma listesi...