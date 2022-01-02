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7/24 Dinle Müzik Türleri Hareketli Müzik 90'lar | Hareketli Şarkılar
90'lar | Hareketli Şarkılar

90'lar | Hareketli Şarkılar

20 Parça | 01:18:56

90'lar dönemine damgasını vurmuş en hareketli şarkıları senin için derledik. İşte Abone, Şinanay ve Çingenem gibi efsane şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
02

Kaçın Kurası

Sezen Aksu 03:46
03

Şımarık

Tarkan 03:55
04

Çingenem

Ebru Gündeş 03:10
05

Seni Yerler

Sezen Aksu 04:06
06

Ölürüm Sana

Tarkan 04:06
07

Karabiberim

Serdar Ortaç 03:47
08

Yaparım Bilirsin

Kenan Doğulu 03:56
09

Yaşandı Bitti

Burak Kut 04:22
10

Rakkas

Sezen Aksu 03:44

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