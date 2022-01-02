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90'lar | Hareketli Şarkılar
90'lar | Hareketli Şarkılar
20 Parça | 01:18:56
90'lar dönemine damgasını vurmuş en hareketli şarkıları senin için derledik. İşte Abone, Şinanay ve Çingenem gibi efsane şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Şinanay
Sezen Aksu
04:34
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02
Kaçın Kurası
Sezen Aksu
03:46
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03
Şımarık
Tarkan
03:55
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04
Çingenem
Ebru Gündeş
03:10
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05
Seni Yerler
Sezen Aksu
04:06
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06
Ölürüm Sana
Tarkan
04:06
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07
Karabiberim
Serdar Ortaç
03:47
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08
Yaparım Bilirsin
Kenan Doğulu
03:56
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09
Yaşandı Bitti
Burak Kut
04:22
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10
Rakkas
Sezen Aksu
03:44
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