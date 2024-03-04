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Enerjiyi Fulle
Hareketli Müzik
11 Parça | 42:00
Dikkat Dikkat! Az sonra dinleyeceğiniz şarkılar aşırı enerji içerebilir!!!
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01
We Can't Stop
Şarkı Sözleri
Miley Cyrus
03:51
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02
Genetics
Şarkı Sözleri
Meghan Trainor
02:56
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03
Overdose
Şarkı Sözleri
EXO
03:25
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04
Fake Love
Şarkı Sözleri
BTS
04:05
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05
Ddu Du Ddu Du
Şarkı Sözleri
Black Pink
03:27
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06
Rose
Şarkı Sözleri
Peggy Gou
07:44
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07
Honeypie
Şarkı Sözleri
Jawny
02:17
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08
Good Good feat. 21 Savage, Summer Walker
Şarkı Sözleri
Usher
04:07
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09
Candy Shop
Şarkı Sözleri
CryJaxx
02:54
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10
Try
Şarkı Sözleri
Matt Terry
03:12
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