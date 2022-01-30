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Hareketli Türk Sanat Müziği
Hareketli Türk Sanat Müziği
Hareketli Müzik
9 Parça | 28:58
Hareketli Türk Sanat Müziği şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Safiye Ayla, Emel Sayın ve Zeki Müren gibi müzisyenlerin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Vardar Ovası
Müzeyyen Senar
03:05
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Söz yazarı:
Anonim
02
Mavi Boncuk
Mavi Boncuk
Emel Sayın
03:03
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Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Anonim
03
Olmaz İlac Sine-i Sad Pareme
Tarkan
03:23
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04
Pencere Açıldı Bilal Oğlan
Safiye Ayla
02:47
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05
Ada Sahillerinde
Fikret Erkaya
02:44
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Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
06
Sevdadır Şu Kalbe Dolan
Sibel Can
03:34
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07
Maazallah
Bülent Ersoy
03:15
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Söz yazarı:
Şehrazat
Besteci:
Halil Karaduman
08
Ayva Çiçek Açmış
Muazzez Ersoy
03:13
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Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
09
Bir Yangının Külünü
Zeki Müren
03:54
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Söz yazarı:
Şemsi Belli
Besteci:
Muzaffer İlkar
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