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Hareketli Türk Sanat Müziği

Hareketli Türk Sanat Müziği

Hareketli Müzik

9 Parça | 28:58
Hareketli Türk Sanat Müziği şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Safiye Ayla, Emel Sayın ve Zeki Müren gibi müzisyenlerin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Vardar Ovası

Müzeyyen Senar 03:05
02

Mavi Boncuk Mavi Boncuk

Emel Sayın 03:03
03

Olmaz İlac Sine-i Sad Pareme

Tarkan 03:23
04

Pencere Açıldı Bilal Oğlan

Safiye Ayla 02:47
05

Ada Sahillerinde

Fikret Erkaya 02:44
06

Sevdadır Şu Kalbe Dolan

Sibel Can 03:34
07

Maazallah

Bülent Ersoy 03:15
08

Ayva Çiçek Açmış

Muazzez Ersoy 03:13
09

Bir Yangının Külünü

Zeki Müren 03:54
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