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Karadeniz | Hareketli Şarkılar

Karadeniz | Hareketli Şarkılar

10 Parça | 37:03

En hareketli Karadeniz türkülerini bu çalma listelerinde bulabilirsin. İşte Fuat Saka ve Resul Dindar gibi şarkıcılardan hareketli Karadeniz türküleri...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yağarsa Yağmur Yağar

Resul Dindar 03:30
02

Hayde

Kazım Koyuncu 05:38
03

Ella Ella

Kazım Koyuncu 03:04
04

Çay Elinden Öteye

Şevval Sam 03:12
05

Gezma Sevduğum

Resul Dindar 03:17
06

Rap Atma

Fuat Saka 04:49
07

Gümüşhane Kızları

Resul Dindar 03:18
08

Tonya Maçka

Fuat Saka 03:07
09

Narino

Kazım Koyuncu 03:23
10

Hui Hui

Fuat Saka 03:45

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