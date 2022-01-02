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Hareketli Müzik
Karadeniz | Hareketli Şarkılar
Karadeniz | Hareketli Şarkılar
10 Parça | 37:03
En hareketli Karadeniz türkülerini bu çalma listelerinde bulabilirsin. İşte Fuat Saka ve Resul Dindar gibi şarkıcılardan hareketli Karadeniz türküleri...
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01
Yağarsa Yağmur Yağar
Resul Dindar
03:30
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02
Hayde
Kazım Koyuncu
05:38
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03
Ella Ella
Kazım Koyuncu
03:04
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04
Çay Elinden Öteye
Şevval Sam
03:12
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05
Gezma Sevduğum
Resul Dindar
03:17
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06
Rap Atma
Fuat Saka
04:49
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07
Gümüşhane Kızları
Resul Dindar
03:18
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08
Tonya Maçka
Fuat Saka
03:07
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09
Narino
Kazım Koyuncu
03:23
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10
Hui Hui
Fuat Saka
03:45
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