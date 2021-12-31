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Hareketli Müzik
Pop | Hareketli
Pop | Hareketli
26 Parça | 01:35:03
Dinlerken yerinde duramayacağın en hareketli şarkıları senin için derledik. İşte Ece Mumay, Edis ve Tarkan gibi şarkıcıların hareketli şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
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Tarkan
04:46
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02
Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
04:24
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03
Rengarenk
Sertab Erener
02:42
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04
Janti
Murat Boz
03:24
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05
Benim Gibi Olmayacak Ft. Serdar Ortaç
Tan Taşçı
04:01
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06
Dudak
Edis
03:43
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07
Çok Çok
Edis
03:21
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08
Peri
Ece Mumay
02:51
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09
Evlenmene Bak
İrem Derici
03:14
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10
İki Deli Feat. Serdar Ortaç
Hande Yener
04:11
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