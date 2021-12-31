×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Hareketli Müzik Pop | Hareketli
Pop | Hareketli

Pop | Hareketli

26 Parça | 01:35:03

Dinlerken yerinde duramayacağın en hareketli şarkıları senin için derledik. İşte Ece Mumay, Edis ve Tarkan gibi şarkıcıların hareketli şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yolla

Tarkan 04:46
02

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
03

Rengarenk

Sertab Erener 02:42
04

Janti

Murat Boz 03:24
05

Benim Gibi Olmayacak Ft. Serdar Ortaç

Tan Taşçı 04:01
06

Dudak

Edis 03:43
07

Çok Çok

Edis 03:21
08

Peri

Ece Mumay 02:51
09

Evlenmene Bak

İrem Derici 03:14
10

İki Deli Feat. Serdar Ortaç

Hande Yener 04:11

...

KAPAT
**

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı