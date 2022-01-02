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Hareketli Müzik
Türkçe Rock | Hareketli Şarkılar
Türkçe Rock | Hareketli Şarkılar
13 Parça | 48:59
Hareketli Türkçe rock şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Pamela ve Gökçe gibi şarkıcıların hareketli rock şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Senden Daha Güzel
Duman
03:59
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02
Tuttu Fırlattı
Gökçe
03:06
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03
Bir Kadın Çizeceksin
Manga
04:00
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04
Aşktan Öte
Demir Demirkan
04:25
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05
Ayrılamayız Biz
Pamela
04:05
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06
Ele Güne Karşı
MFÖ
03:08
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07
Ben Seni Arayamam
Yüksek Sadakat
04:35
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08
Saydım
Ogün Sanlısoy
04:12
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09
Mor Yazma
Umut Kaya
03:15
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10
Dağılmak İstiyorum
Model
03:28
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