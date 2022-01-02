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Türkçe Rock | Hareketli Şarkılar

Türkçe Rock | Hareketli Şarkılar

13 Parça | 48:59

Hareketli Türkçe rock şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Pamela ve Gökçe gibi şarkıcıların hareketli rock şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Senden Daha Güzel

Duman 03:59
02

Tuttu Fırlattı

Gökçe 03:06
03

Bir Kadın Çizeceksin

Manga 04:00
04

Aşktan Öte

Demir Demirkan 04:25
05

Ayrılamayız Biz

Pamela 04:05
06

Ele Güne Karşı

MFÖ 03:08
07

Ben Seni Arayamam

Yüksek Sadakat 04:35
08

Saydım

Ogün Sanlısoy 04:12
09

Mor Yazma

Umut Kaya 03:15
10

Dağılmak İstiyorum

Model 03:28

...

KAPAT
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