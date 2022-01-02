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Yabancı Pop | Hareketli Şarkılar
Yabancı Pop | Hareketli Şarkılar
20 Parça | 01:19:00
Yerinde duramayanlar için yabancı popun en hareketli şarkılarını derledik. İşte Justın Tımberlake, Lady Gaga ve Shakira'nın bomba gibi şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Yalla
Inna
02:51
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02
Beat It
Michael Jackson
04:36
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03
Crazy In Love
Beyonce
03:55
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04
Womanizer
Britney Spears
03:43
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05
Beautiful Liar
Beyonce
03:17
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06
Single Ladies
Beyonce
03:18
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07
Loca
Shakira
03:25
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08
Rabiosa
Shakira
02:55
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09
Poker Face
Lady Gaga
03:59
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10
Last Friday Night
Katy Perry
03:54
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