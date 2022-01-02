×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Hareketli Müzik Yabancı Pop | Hareketli Şarkılar
Yabancı Pop | Hareketli Şarkılar

Yabancı Pop | Hareketli Şarkılar

20 Parça | 01:19:00

Yerinde duramayanlar için yabancı popun en hareketli şarkılarını derledik. İşte Justın Tımberlake, Lady Gaga ve Shakira'nın bomba gibi şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalla

Inna 02:51
02

Beat It

Michael Jackson 04:36
03

Crazy In Love

Beyonce 03:55
04

Womanizer

Britney Spears 03:43
05

Beautiful Liar

Beyonce 03:17
06

Single Ladies

Beyonce 03:18
07

Loca

Shakira 03:25
08

Rabiosa

Shakira 02:55
09

Poker Face

Lady Gaga 03:59
10

Last Friday Night

Katy Perry 03:54

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Türkçe Pop | Hareketli Şarkıları
Yaz Şarkıları | Hareketli Şarkılar
Karadeniz | Hareketli Şarkılar
Türkçe Rock | Hareketli Şarkılar
90'lar | Hareketli Şarkılar
2000'ler | Hareketli Şarkılar
70'ler | Hareketli Şarkılar
80'ler | Hareketli Şarkılar
Aşırı Hareketli Şarkılar

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı