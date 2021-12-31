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Yaz Şarkıları | Hareketli
Yaz Şarkıları | Hareketli
11 Parça | 38:51
Yaz aylarının vazgeçilmez şarkılarını senin için derledik. İşte Türkçe Pop'un rengarenk, yaz sıcaklığındaki şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Her Mevsim Yazım
Zeynep Bastık
03:13
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02
Kumsalda
Sertab Erener
03:46
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03
Bodrum
Hande Yener
03:45
Sözleriyle Dinle
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04
Yaz Gülü
Yalın
03:10
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05
Okyanus
Derya Uluğ
03:23
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06
Yaz Günü
Hadise
03:37
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07
Yaz
Sezen Aksu
03:59
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08
Bir Fotoğraf Çekilebilir miyiz
Mirkelam
04:05
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09
Kumsalda
Özdemir Erdoğan
04:00
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10
Kalbim Tatilde
Ziynet Sali
02:45
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