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7/24 Dinle Müzik Türleri Hareketli Müzik Yaz Şarkıları | Hareketli
Yaz Şarkıları | Hareketli

Yaz Şarkıları | Hareketli

11 Parça | 38:51

Yaz aylarının vazgeçilmez şarkılarını senin için derledik. İşte Türkçe Pop'un rengarenk, yaz sıcaklığındaki şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Her Mevsim Yazım

Zeynep Bastık 03:13
02

Kumsalda

Sertab Erener 03:46
03

Bodrum

Hande Yener 03:45
04

Yaz Gülü

Yalın 03:10
05

Okyanus

Derya Uluğ 03:23
06

Yaz Günü

Hadise 03:37
07

Yaz

Sezen Aksu 03:59
08

Bir Fotoğraf Çekilebilir miyiz

Mirkelam 04:05
09

Kumsalda

Özdemir Erdoğan 04:00
10

Kalbim Tatilde

Ziynet Sali 02:45

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