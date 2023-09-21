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7/24 Dinle Müzik Türleri Heavy Metal Alice Cooper
Alice Cooper

Alice Cooper

Heavy Metal

10 Parça | 41:31
"Metalin Babası" ismiyle anılan efsane şarkıcı Alice Cooper'ın şarkılarını bu çalma listesinden ücretsiz dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Poison

Alice Cooper 04:34
02

I Never Cry

Alice Cooper 03:46
03

Hey Stoopid

Alice Cooper 04:34
04

Feed My Frankenstein

Alice Cooper 04:48
05

Bed of Nails

Alice Cooper 04:18
06

Schools Out

Alice Cooper 03:30
07

You and Me

Alice Cooper 03:22
08

Welcome to My Nightmare

Alice Cooper 05:13
09

The Black Widow

Alice Cooper 03:39
10

House of Fire

Alice Cooper 03:47
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