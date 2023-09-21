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7/24 Dinle Müzik Türleri Heavy Metal Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne

Heavy Metal

5 Parça | 26:37
Black Sabbath ile ünlenen efsane müzisyen Ozzy Osbourne'nun en iyi şarkıları bu çalma listesinde! İşte Ozzy Osbourne'nun şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Under The Graveyard

Ozzy Osbourne 04:57
02

Ordinary Man

Ozzy Osbourne 05:01
03

No More Tears

Ozzy Osbourne 07:13
04

Road to Nowhere

Ozzy Osbourne 05:10
05

Bark at the Moon

Ozzy Osbourne 04:16
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