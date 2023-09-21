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7/24 Dinle Müzik Türleri Heavy Metal Slash
Slash

Slash

Heavy Metal

6 Parça | 29:36
Guns N' Roses grubu ile ünlenen solo gitarst Slash'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fill My World

Slash 05:28
02

Halo

Slash 03:21
03

Gotten

Slash 05:02
04

Anastasia

Slash 06:06
05

World on Fire

Slash 04:31
06

30 Years to Life

Slash 05:08
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