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Müzik Türleri
Heavy Metal
Ville Valo
Ville Valo
Heavy Metal
3 Parça | 11:24
HIM'in solisti olarak tanınan Ville Valo'nun şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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01
Run Away from the Sun
Ville Valo
04:11
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02
Just for Tonight
Ville Valo
03:55
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03
Give in to me
Ville Valo
03:18
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