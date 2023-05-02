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7/24 Dinle Müzik Türleri K-Pop 2 PM
2 PM

2 PM

K-Pop

12 Parça | 41:54
Güney Kore'nin başarılı müzik grubu 2 PM'in popüler şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte 2 PM'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

My House

2 PM 03:07
02

10 Out of on

2 PM 03:52
03

Go Back

2 PM 03:36
04

Again Again

2 PM 04:05
05

I'll Be Back

2 PM 03:35
06

Comeback When You Hear This Song

2 PM 03:38
07

Heartbeat

2 PM 03:50
08

I'm Your Man

2 PM 03:11
09

Hands Up

2 PM 03:16
10

Without U

2 PM 03:20
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