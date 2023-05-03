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7/24 Dinle Müzik Türleri K-Pop Astro
Astro

Astro

K-Pop

10 Parça | 33:40
2016 yılında çıkış yapan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü "Astro" grubunun popüler şarkılarını senin için derledik! İşte Astro'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Candy Sugar Pop

Astro 02:42
02

Blue Fame

Astro 03:28
03

Breathless

Astro 03:20
04

Crazy Sexy Cool

Astro 03:16
05

After Midnight

Astro 03:13
06

Baby

Astro 03:22
07

All Night

Astro 03:42
08

Knock

Astro 03:51
09

Confession

Astro 03:04
10

Because It's You

Astro 03:42
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