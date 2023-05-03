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K-Pop
Astro
Astro
K-Pop
10 Parça | 33:40
2016 yılında çıkış yapan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü "Astro" grubunun popüler şarkılarını senin için derledik! İşte Astro'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Candy Sugar Pop
Astro
02:42
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02
Blue Fame
Astro
03:28
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03
Breathless
Astro
03:20
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04
Crazy Sexy Cool
Astro
03:16
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05
After Midnight
Astro
03:13
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06
Baby
Astro
03:22
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07
All Night
Astro
03:42
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08
Knock
Astro
03:51
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09
Confession
Astro
03:04
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10
Because It's You
Astro
03:42
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