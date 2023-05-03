Astro

K-Pop 10 Parça | 33:40 10 Parça | 33:40

2016 yılında çıkış yapan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü "Astro" grubunun popüler şarkılarını senin için derledik! İşte Astro'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...