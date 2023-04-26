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Müzik Türleri
K-Pop
Black Pink
Black Pink
K-Pop
9 Parça | 29:23
K-Pop müzik türünün çok sevilen ismi Black Pink'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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Şarkı Sözleri
Parça
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01
Kiss And Make Up
Dua Lipa, Blackpınk
03:10
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02
Kill This Love
Black Pink
03:09
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03
Shut Down
Black Pink
02:56
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04
Boombayah
Black Pink
04:01
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05
Typa Girl
Black Pink
02:59
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06
How You Like That
Black Pink
02:57
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07
As If It's Your Last Easy
Black Pink
03:38
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08
Ddu Du Ddu Du
Black Pink
03:27
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09
Pink Venom
Black Pink
03:06
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