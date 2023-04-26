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7/24 Dinle Müzik Türleri K-Pop Black Pink
Black Pink

Black Pink

K-Pop

9 Parça | 29:23
K-Pop müzik türünün çok sevilen ismi Black Pink'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kiss And Make Up

Dua Lipa, Blackpınk 03:10
02

Kill This Love

Black Pink 03:09
03

Shut Down

Black Pink 02:56
04

Boombayah

Black Pink 04:01
05

Typa Girl

Black Pink 02:59
06

How You Like That

Black Pink 02:57
07

As If It's Your Last Easy

Black Pink 03:38
08

Ddu Du Ddu Du

Black Pink 03:27
09

Pink Venom

Black Pink 03:06
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