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7/24 Dinle Müzik Türleri K-Pop BTS
BTS

BTS

K-Pop

9 Parça | 32:20
Güney Kore'nin popüler grubu BTS'in çok sevilen şarkılarını senin için derledik! İşte BTS'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

BTS Run

BTS 03:22
02

Butter

BTS 02:46
03

Mic Drop

BTS 04:01
04

Dynamite

BTS 03:18
05

Fake Love

BTS 04:05
06

Fire

BTS 03:23
07

Permisson to Dance

BTS 03:37
08

Boy With Luv

BTS 04:21
09

Life Goes On

BTS 03:27
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